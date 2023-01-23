『ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック・アングラーズ フリークエンシィ ソルトウォーター WF 90FT 27.4m【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 23分に出品され03月16日 15時 23分に終了予定です。即決価格は8,629円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック・アングラーズ フリークエンシィ ソルトウォーター WF 90FT 27.4m



【商品説明】

・カラー:ホライズン

・タイプ:フローティング

・テーパー:WF ウェイトフォワードテーパー

・主な対応釣種:フライフィッシング

・主な対応魚種:シーバス ストライパー

・番手:#9 / 全長:90FT(27.4m) / 重量:260グレイン / 30lbコア

・素材:PVC

CMR-X01N021HBM

【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。