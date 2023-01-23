『クローム ハンドルバーバッグ DOUBLETRACK HANDLEBAR BAG/ダブルトラック ハンドルバー バッグ BLACK (現行モ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 15分に出品され03月16日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,629円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クローム ハンドルバーバッグ DOUBLETRACK HANDLEBAR BAG/ダブルトラック ハンドルバー バッグ BLACK (現行モ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ20cmxヨコ23.5cmxマチ9cm

・ポケットの数:2(外側0/内側2)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: テープバックル

・留め具の種類: プッシュロック

・表地: ナイロン

・重量:390g



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。