『クローム ハンドルバーバッグ DOUBLETRACK HANDLEBAR BAG/ダブルトラック ハンドルバー バッグ BLACK (現行モ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 15分に出品され03月16日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,629円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クローム ハンドルバーバッグ DOUBLETRACK HANDLEBAR BAG/ダブルトラック ハンドルバー バッグ BLACK (現行モ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ20cmxヨコ23.5cmxマチ9cm
・ポケットの数:2(外側0/内側2)
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: テープバックル
・留め具の種類: プッシュロック
・表地: ナイロン
・重量:390g
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8629円
436 入札履歴
終了
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