『1homefurnit テレビスタンド 移動式 テレビ台用 32-70インチLCD/LEDに対応 負荷重40Kg スイベル 高さ調整可能 棚【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 17時 07分に出品され05月08日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,628円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1homefurnit テレビスタンド 移動式 テレビ台用 32-70インチLCD/LEDに対応 負荷重40Kg スイベル 高さ調整可能 棚
【商品説明】
・テレビスタンドのVESA規格（VESAはテレビ背面にある取り付けネジ穴間の距離）の最大限は600mmx400mmですが、200mmx100mm や100mmx100mmなどにも対応されます。注意：テレビの高さは425?未満の場合には、テレビスタンドの支柱はテレビの背面から突き出す可能性もあります。予めご了承ください。
・テレビスタンド完璧な視野角を見つけるように、ブラケットは+15/-15にチルトできます。高さは1080mmから1580mmまでに調整可能です。メディア棚板も付きます。棚板の高さは300mmから900mmまでに調整できます。棚板のサイズは460mmｘ300mmで、耐荷重は1
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 103.00 cm
重量 : 14.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8628円
293 入札履歴
終了
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