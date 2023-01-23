『おもちゃ 誕生日プレゼント クリスマスプレゼント 男の子 女の子 小学生 DEERC ラジコン バス ラジコンカー 子ども 子供 1/18ス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 17時 22分に出品され03月08日 17時 22分に終了予定です。即決価格は8,628円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
おもちゃ 誕生日プレゼント クリスマスプレゼント 男の子 女の子 小学生 DEERC ラジコン バス ラジコンカー 子ども 子供 1/18ス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
おもちゃ 誕生日プレゼント クリスマスプレゼント 男の子 女の子 小学生 DEERC ラジコン バス ラジコンカー 子ども 子供 1/18ス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
必ず以下の内容をご確認の上、ご購入をお願いいたします。
用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりま
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落札価格8628円
4 入札履歴
終了
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