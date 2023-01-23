『Anker Nebula Cosmos プロジェクタースタンド すべての星雲プロジェクターに対応 1/4インチ取り付けブラケット ミニ壁または天井プロジェクターマウント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 17時 07分に出品され03月31日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,628円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 取り付け簡単: 付属の4本のネジとパワードリルを使用して、数分で取り付けられます。

簡単に調整: ネジを緩めて締めるだけで、11.02 から 16.1 インチの間で長さを調節でき、プロジェクターに最適な位置を見つけることができます。

ユニバーサル互換性: 1/4インチのユニバーサルマウントポイントで簡単に星雲プロジェクターを取り付けられます。

強くて安定: 頑丈なスチールボディは最大5kg / 11ポンドまで対応でき、Cosmos Maxを含む星雲プロジェクターにも対応するのに十分な量です。

パッケージ内容: Nebula Cosmosプロジェクタースタンド、スクリューパック、ユーザーマニュアル(日本語ではない場合があります)。

家電＆カメラ/テレビ・レコーダー/アクセサリ/プロジェクターアクセサリ/プロジェクター取付部品