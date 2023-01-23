『香水 バイレード BYREDO ローズ オブ ノー マンズ ランド EDP SP 50ml ROSE OF NO MANS LAND 送料無料 正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 28分に出品され04月07日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,627円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】BYREDO バイレード ローズ オブ ノー マンズ ランド 50ml ROSE OF NO MANS LAND 香水

【ブランド】 BYREDO（バレード）

【香り】 ローズ オブ ノー マンズ ランド

【商品の説明】

ローズ オブ ノー マンズ ランドとは、第一次世界大戦中に何千人もの命を救った看護婦達に、兵士達が付けたニックネームです。

この香りは、無私の心や思いやりに敬意を表しています。

トップ：ピンクペッパー、トルコ産バラの花びら

ハート：ラズベリーの花、トルコ産ローズアブソリュート

ベース：パピルス、ホワイトアンバー