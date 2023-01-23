『DDハンモック DD Underblanket アンダーブランケット (Olive Green) 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 21時 16分に出品され03月05日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,627円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DDハンモック DD Underblanket アンダーブランケット (Olive Green) 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】

DDハンモック DD Underblanket アンダーブランケット (Olive Green) 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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