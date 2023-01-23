『DDハンモック DD Underblanket アンダーブランケット (Olive Green) 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 21時 16分に出品され03月05日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,627円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DDハンモック DD Underblanket アンダーブランケット (Olive Green) 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.20 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
DDハンモック DD Underblanket アンダーブランケット (Olive Green) 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.20 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8627円
781 入札履歴
終了
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