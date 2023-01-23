『マスプロ電工 アンテナ支線100m(リール巻) GW1.6S(100)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 39分に出品され03月30日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,627円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マスプロ電工 アンテナ支線100m(リール巻) GW1.6S(100)



【商品説明】

・ステンレス

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・線径：1.6mm



【サイズ】

高さ : 0.10 cm

横幅 : 0.10 cm

奥行 : 0.10 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。