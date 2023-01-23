『マスプロ電工 アンテナ支線100m(リール巻) GW1.6S(100)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 39分に出品され03月30日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,627円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ電工 アンテナ支線100m(リール巻) GW1.6S(100)
【商品説明】
・ステンレス
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・線径：1.6mm
【サイズ】
高さ : 0.10 cm
横幅 : 0.10 cm
奥行 : 0.10 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8627円
556 入札履歴
終了
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