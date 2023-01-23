『AhaGo フローティング写真フレーム (シルバー 5x7インチ) 複数の写真サイズに対応 (5x7、4x6、3x5) 縦に調節可能な卓上/シェルフフォトフレーム フェスティバ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 22時 20分に出品され04月05日 22時 20分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名AhaGo フローティング写真フレーム (シルバー 5x7インチ) 複数の写真サイズに対応 (5x7、4x6、3x5) 縦に調節可能な卓上/シェルフフォトフレーム フェスティバル/ホーム/結婚式の装飾に 上品なギフトAhaGo Floating Picture Frame (Silver， 5""x7"")， For Multiple Photo Sizes (4x6，3x5，2x3)， Vertical Adjustable Tabletop/Shelf Photo Frame， Classy Gift Choice for Halloween， Thanksgiving， Christmas， Home or Wedding Decoration…ブランド：AhaGo商品サイズ：5""×7""高さ：3.9 cm横幅：17.8 cm奥行：21.2 cm重量：3787 g商品番号：色：Silver素材：Metal&Glass
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落札価格8626円
790 入札履歴
終了
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