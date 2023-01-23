『移動のストレスを軽減する リュックサック型 猫 犬 キャリーバッグ 少し大きい 折り畳み収納可能！背負いやすいリュックタイプのペットキャリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 38分に出品され04月19日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
【仕様】
ペットキャリーバッグ
【カラー】
ブラック/グレー/グリーン/ブルー
【重量】
約1.5kg
【サイズ】
約 幅33×奥行26×高さ40cm
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落札価格8626円
508 入札履歴
終了
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