移動のストレスを軽減する リュックサック型 猫 犬 キャリーバッグ 少し大きい 折り畳み収納可能！背負いやすいリュックタイプのペットキャリー【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品詳細



【仕様】

ペットキャリーバッグ



【カラー】

ブラック/グレー/グリーン/ブルー



【重量】

約1.5kg



【サイズ】

約 幅33×奥行26×高さ40cm



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