『ONETONE OTK-54 ブラック 黒 キーボード 54鍵 ヘッドホンセット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 18時 35分に出品され03月23日 18時 35分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ONETONE OTK-54 ブラック 黒 キーボード 54鍵 ヘッドホンセット



【商品説明】

・サイズ：830×330×90mm付属品：アダプター，譜面立て，マニュアル

・リズム：300ソング：50

・接続端子：ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)重量：約3.4kg

・鍵盤：54(C2 F6)音色：300