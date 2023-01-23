『ONETONE OTK-54 ブラック 黒 キーボード 54鍵 ヘッドホンセット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 18時 35分に出品され03月23日 18時 35分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
ONETONE OTK-54 ブラック 黒 キーボード 54鍵 ヘッドホンセット
【商品説明】
・サイズ：830×330×90mm付属品：アダプター，譜面立て，マニュアル
・リズム：300ソング：50
・接続端子：ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)重量：約3.4kg
・鍵盤：54(C2 F6)音色：300
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落札価格8626円
780 入札履歴
終了
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