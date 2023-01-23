『鬼滅の刃 竈門炭治郎羽織柄 アロハＬ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 32分に出品され04月02日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
鬼滅の刃 竈門炭治郎羽織柄 アロハＬ
【商品説明】
・(C) Koseharu Gotaki， Shueisha， Aniplex ufotable.
・Product Size: Approx. Length: 27.6 inches (70 cm)， Width: 24.0 inches (61 cm)， Sleeve Length: 9.4
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8626円
548 入札履歴
終了
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