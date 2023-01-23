『マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 10時 23分に出品され03月23日 10時 23分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 手持ち

・タテ29cmxヨコ42cmxマチ14.5cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル、合成皮革

・重量:1110g



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マジェスティック

ミル

ビジネスバッグ

3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き)

ブリーフケース

防水カサ袋付属

MMB0