『マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 10時 23分に出品され03月23日 10時 23分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 手持ち
・タテ29cmxヨコ42cmxマチ14.5cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル、合成皮革
・重量:1110g
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 43.60 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
プライベートレーベル マザーズリュック 男女兼用 子育てバッグ 抗菌ポケット搭載 軽量 大容量 19L B4収納 11157 ブラック
¥ 8625
バッハ リュック Flintstone 25 MossGreen
¥ 8625
ミスト フォルツァ トートバッグ FMK04 クロ
¥ 8625
アウトドアプロダクツ スクエアデイパック BIG PRINT LOGO SERIES サックス
¥ 8625
ウルティマ トーキョー ボディバッグ ナイロン×牛革 モレ No.59923 メンズ ネイビー
¥ 8625
エフスタイル II ガラス温度計 サーモツイスト(レッド) CON-TT-RE レッド
¥ 8625
シマノ 釣り用 バッグ ベースバックパック 20L グレー BD-201V
¥ 8625
アノニム ショルダーバッグ NAOMI 日本製 5.5L ネイビー/ピンク
¥ 8625
最大40%★11/12限定 セール30％OFF カナナプロジェクト リュック Kanana project PJ9 カナナワンデイパック リュックサック B5 12L 14L 拡張 レディース 31641
¥ 8624
トートバッグ バッグ 本革トートバッグ ビジネスバッグ
¥ 8624
リュック CONDOR24 AL / コンドル24 AL / ブラック
¥ 8624
キワダ ボストンバッグ KIWBY1406-01 31 cm 740kg ブラック
¥ 8624
リー リュック Leeロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納ルーム付き ホワイト刺繍
¥ 8624
バルコス 4wayシュリンクレザーリュック＆ポシェットハンズフリーセット レディース ONESIZE シルバー ポシェット付き 大容量 レジ
¥ 8624
デサント バックパック リュックサック PCポケット 再帰反射 40L 通勤 通学 部活 MOVESPORT NVGR
¥ 8624
セールカナナプロジェクト コレクション Kanana project collection DYLコンフィ リュックサック 11196返品交換不可
¥ 8624
【SALE】エース(ACE) ace.フロンパックL ビジネスリュック バックパック 11001 リュック レディース A4サイズ PC収納 ビジネスバッグ FRONPAC L
¥ 8624
トートバッグ バッグ Picnic Outing Tote Bag
¥ 8624
落札価格8626円
851 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！