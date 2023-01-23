『SWIVEL S CONNECTING ELEMENT【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 19時 13分に出品され04月11日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,626円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

SWIVEL S CONNECTING ELEMENT



【商品説明】

・CE / FNPA認証。

・密封ボールベアリング。

・対象:エイドクライミング

・荷重側には最大3つのカラビナが使用できます。