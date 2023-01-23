『Fancii LED 化粧鏡 プレミアムメイクミラー 3ライト設定 金属女優ミラー、3色調光 コードレス 充電式 スタンド卓上鏡 (Vera【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 23分に出品され03月23日 10時 23分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fancii LED 化粧鏡 プレミアムメイクミラー 3ライト設定 金属女優ミラー、3色調光 コードレス 充電式 スタンド卓上鏡 (Vera



【商品説明】

・充電式設計 - 環境に優しい充電式電池は、フル充電で数日間持続し、持続可能なデバイスに電力を供給するための「より緑」のオプションを提供します。

・最大調整機能 - 45度の垂直傾斜は、位置を表示するための柔軟性を提供するので、座っているか立っているかにかかわらず、あなたのメイクアップを適用することができます。

・洗練された洗練された - 任意のバニティテーブルに優雅さを追加することが確実である絶妙な12インチの背の高いメイクアップミラーで自分自身を離れて設定します。

・異常な明瞭さ - 1xと10倍の二重倍倍率を持つ大きな歪みのないガラス - 1xノーマルビューは、磁気10倍の拡大鏡を取り外すこと



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 38.79 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。