『ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO500 D165231UAW【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 00時 30分に出品され03月24日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO500 D165231UAW
【商品説明】
・健康的な歯ぐきのための 過圧ストッパー
・優れた歯垢除去力を発揮する丸型ブラシ
・届きにくい箇所の歯垢も 包み込んで除去
・左右+上下=3D丸型回転
・歯ぐきのキワの歯垢除去力UP
・歯科クリーニング器具と同じ丸型ブラシ
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 11.18 cm
奥行 : 25.65 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8625円
715 入札履歴
終了
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