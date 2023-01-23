『ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO500 D165231UAW【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 00時 30分に出品され03月24日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO500 D165231UAW



【商品説明】

・健康的な歯ぐきのための 過圧ストッパー

・優れた歯垢除去力を発揮する丸型ブラシ

・届きにくい箇所の歯垢も 包み込んで除去

・左右+上下=3D丸型回転

・歯ぐきのキワの歯垢除去力UP

・歯科クリーニング器具と同じ丸型ブラシ



【サイズ】

高さ : 5.59 cm

横幅 : 11.18 cm

奥行 : 25.65 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。