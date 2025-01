フィッシングウェア プロックス(PROX) 自立ヒップウェダー(フェルト) M サイズ PX3442M【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

釣り ウェーダー用ベルト

【商品名】

プロックス(PROX) 自立ヒップウェダー(フェルト) M サイズ PX3442M



【商品説明】

・Freestanding hip wader that wont slip off without fastening the belt. No belt, easy to put on and take off. Made with a stretchy fabric, it can be worn as a boot without a belt

・The opening is cut diagonally for improved movement. Eyelets for attaching straps to your preference Felt sole and radial sole 2



【サイズ】

高さ : 15.10 cm

横幅 : 30.10 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 1.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。