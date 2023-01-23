『Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア レフトジップ テレインカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 11時 42分に出品され04月24日 11時 42分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア レフトジップ テレインカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度
【商品説明】
・サイズ/収納時 : 直径24×長さ40cm、展開時 : 縦(長さ)220cm×横(周囲)160cm
・仕様/快適外気温度 : -2、下限外気温度 : -7、圧縮用バッグ付き
・材質/アウター生地 : ポリエステル「Aqualight」 インナー生地 : ポリエステル「Supersoft」 中綿 :「Isofibre」(シリコン加工ポリエステル中空繊維)
・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能
・重量/1，750g
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 1.77 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8625円
449 入札履歴
終了
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