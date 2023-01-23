『CORSAIR DDR4-16GB 3200MHz CL16 デスクトップPC用メモリ VENGEANCE RGB RT ホワイト 16GB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 22時 45分に出品され04月23日 22時 45分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メモリー
【商品名】
CORSAIR DDR4-16GB 3200MHz CL16 デスクトップPC用メモリ VENGEANCE RGB RT ホワイト 16GB
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 13.10 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8625円
991 入札履歴
終了
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