『CORSAIR DDR4-16GB 3200MHz CL16 デスクトップPC用メモリ VENGEANCE RGB RT ホワイト 16GB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 22時 45分に出品され04月23日 22時 45分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メモリー

【商品名】

CORSAIR DDR4-16GB 3200MHz CL16 デスクトップPC用メモリ VENGEANCE RGB RT ホワイト 16GB



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 13.10 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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