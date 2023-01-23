『返品可 セール価格 送料無料 アディダス公式 アクセサリー ウォッチ・腕時計 adidas Edition Three ウォッチ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 23時 43分に出品され03月03日 23時 43分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このスタイリッシュな腕時計で、大切な予定に遅れない。
クラシックなスタイルに、普段使いに欠かせない便利な機能を搭載した腕時計。文字盤にローマ数字とアラビア数字を半分ずつあしらった、カリフォルニアダイアルが特徴的なモデル。手首にフィットするエコレザーストラップに、ピンバックル付き。
【商品の特徴】
・レギュラーフィット
・ミネラルクリスタルの風防 / ステンレススチールのケース
・エコレザーのストラップにピンバックル
・日本製クォーツムーブメント
・時針、分針、秒針
・5気圧（水深50 m）防水
・ケース幅：41 mm / ケース厚：8 mm / ストラップ幅：20 mm
・重量：52 g
【カラー】
シルバーメタリック/ブラウン
・Brand：オリジナルス
・Sports：ライフスタイル
・Gender：Mens Ladies（メンズ レディース）
・Category：アクセサリー
・Group：ウォッチ・腕時計
【47cc】
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落札価格8624円
148 入札履歴
終了
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