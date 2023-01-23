『シチズン ウィッカ ソーラー 腕時計 レディース ソーラー CITIZEN wicca KH8-713-11 シチズン エコドライブ 電池交換不要 スクエア型 24mm メタル 小ぶり 華奢【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 15時 19分に出品され03月08日 15時 19分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：CITIZEN wicca(シチズン ウィッカ)
品番：KH8-713-11
ムーブメント：光発電エコ・ドライブ
ベルト：ステンレス
ケース：24.0mm
カラー：シルバー(SILVER)
シチュエーション：誕生日、卒業、就職、ギフト、クリスマス、バレンタインデー、ホワイトデー、
記念日、母の日、感謝の日、夫婦の日、プレゼント、彼女、デート、お祝い
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全商品メーカー 正規保証付
公式オンラインショップ 正規輸入代理店
返品交換可能
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落札価格8624円
593 入札履歴
終了
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