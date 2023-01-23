『土木工事積算基準マニュアル 2019年度版【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 05時 38分に出品され03月25日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本 ISBN:9784767613314 出版社:建設物価調査会 出版年月:2019年08月 サイズ:1594P 27cm 工学 ≫ 土木工学 [ 施工技術・工事管理 ] ドボク コウジ セキサン キジユン マニユアル 2019 2019 登録日:2019/10/09 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。