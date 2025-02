825 + 個創造都市警察のビルディングブロック8で1/6で1ロボットヘリコプター警察署フィギュアブロックdiyレンガの子供のおもちゃ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報



お届け予定日は下記に記載あり。





タグ:全てカテゴリ, おもちゃ & ホビー, モデル構築, ブロック.



タイプ番号: 5

Ce: タイプ

ブロックサイズ: 小さなビルディングブロック (レゴと互換性)

バーコード: いいえ

証明: セリウム

性: 男女兼用

プラスチックブロックの形: 自動閉鎖煉瓦

プラスチックタイプ: ABS

モデル番号: Building Bricks

警告: small part not for the kids under 6 years old

素材: プラスチック

銘柄: KACUU

を推奨年齢: 18 +

起源: Cn (原点)

Authentication: 3C ASTM CE

Type: Toys in blocks

Package: Gift Bag

Product function: gift toys kids birthday gift toy gift toys for children

Application places: Bricks toys toys in blocks toys for children