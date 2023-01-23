『バンダイ(BANDAI) ウルトラレプリカ ダークリング ウルトラマンオーブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 38分に出品され04月01日 14時 38分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バンダイ(BANDAI) ウルトラレプリカ ダークリング ウルトラマンオーブ



【商品説明】

・セット内容 ダークリング本体…１ ウルトラフュージョンカード…20 専用台座…１ 取扱説明書…１

・商品サイズ ダークリング本体…H約250mm×W約179mm×D約72.2mm ウルトラフュージョンカード…各H約86mm×W約59mm 専用台座… H約82mm×W約89.8mm×D約77.8mm

・対象年齢 15才以上

・製品素材 ダークリング本体…ABS・PC ウルトラフュージョンカード…紙 専用台座…ABS

・電池 ダークリング本体…単3乾電池×３（別売り）



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。