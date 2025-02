イヤホン テレビ、ラジオにつかえるイヤホン MTV-Y3 コードの長さ3m ３.５mmプラグ モノラル まとめ買い 病院，施設などの配布用に (ブラッ【2025年の人気アイテム】

商品情報

イヤホン本体

【商品名】

テレビ、ラジオにつかえるイヤホン MTV-Y3 コードの長さ3m 3.5mmプラグ モノラル まとめ買い 病院,施設などの配布用に (ブラッ



【商品説明】

・Applications: Devices equipped with 0.1 inch (3.5 mm) output terminals such as TVs, radios, players, etc

・Caution: This product is not waterproof. Please keep it away from rain and water. Also, please do not wipe with water when cleaning. It can also be used to connect devices w



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。