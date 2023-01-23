『イヤホン テレビ、ラジオにつかえるイヤホン MTV-Y3 コードの長さ3m ３.５mmプラグ モノラル まとめ買い 病院，施設などの配布用に (ブラッ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 24分に出品され03月24日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イヤホン本体

【商品名】

テレビ、ラジオにつかえるイヤホン MTV-Y3 コードの長さ3m ３.５mmプラグ モノラル まとめ買い 病院，施設などの配布用に (ブラッ



【商品説明】

・Applications: Devices equipped with 0.1 inch (3.5 mm) output terminals such as TVs， radios， players， etc

・Caution: This product is not waterproof. Please keep it away from rain and water. Also， please do not wipe with water when cleaning. It can also be used to connect devices w



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。