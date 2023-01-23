『赤ワイン シャンボ−ル ミュジニ− 2018 アンヌ フランソワ−ズ グロ 750ml フランス ブルゴーニュ ピノ ノワール 辛口 中重口 虎【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 59分に出品され03月29日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チェリーの色合いを持ち、香りはフランボワーズ、シロップ漬けのイチゴ、スミレの花などが際立つ。酸はごく控えめだがシャンボールのブドウを活かした肉厚なボディ、繊細でまろやかなタンニンのバランスが秀逸。2年ほど熟成させると、その“上品さ”に磨きが掛かり、エレガントさが一層増します。

英字表記:CHAMBOLLE MUSIGNY Domaine Anne Francoise Gros

生産者:アンヌ・フランソワーズ・グロ

生産国:フランス

地域1:ブルゴーニュ

地域2:シャンボール・ミュジニー

タイプ・味わい:赤/辛口

葡萄品種:ピノ・ノワール

内容量(ml):750

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