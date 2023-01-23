『赤ワイン シャンボ−ル ミュジニ− 2018 アンヌ フランソワ−ズ グロ 750ml フランス ブルゴーニュ ピノ ノワール 辛口 中重口 虎【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 59分に出品され03月29日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チェリーの色合いを持ち、香りはフランボワーズ、シロップ漬けのイチゴ、スミレの花などが際立つ。酸はごく控えめだがシャンボールのブドウを活かした肉厚なボディ、繊細でまろやかなタンニンのバランスが秀逸。2年ほど熟成させると、その“上品さ”に磨きが掛かり、エレガントさが一層増します。
英字表記:CHAMBOLLE MUSIGNY Domaine Anne Francoise Gros
生産者:アンヌ・フランソワーズ・グロ
生産国:フランス
地域1:ブルゴーニュ
地域2:シャンボール・ミュジニー
タイプ・味わい:赤/辛口
葡萄品種:ピノ・ノワール
内容量(ml):750
※商品名にヴィンテージ記載の無い場合は最新ヴィンテージまたはノンヴィンテージでのお届けとなります。画像のヴィンテージとは異なる場合がございます。
※径が太いボトルや箱付の商品など商品によって同梱可能本数が異なります。自動計算される送料と異なる場合がございますので、弊社からの受注確認メールを必ずご確認お願いします。（マグナム以上の商品は原則同梱不可）
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落札価格8624円
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終了
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