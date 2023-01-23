『ルモルトン・レゼルヴ25年【カルヴァドス】40度 700ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 24分に出品され04月16日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：2100187



ルモルトンはカルヴァドスを自家醸造・自家熟成する、ノルマンディーの実力派。高級レストラン御用達のカルヴァドスです。



40度 700ml