『キルホーマン スモールバッチNo. 2 50.1度 for Japan / KILCHOMAN SMALL BATCH NO. 2 for Japan【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 14時 41分に出品され03月18日 14時 41分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 色：ビーチウッド香り：オレンジマーマレード、塩キャラメル、ピート、焼きパイナップル、バニラ味：トフィー、チョコ、カラメリゼしたオレンジピール、モルティな甘さ、ピートスモーク（輸入元資料より） 商品カテゴリ Spirits Bacchus Barrels アイラ島 / Islay キルホーマン / KILCHOMAN 食品 ドリンク、水、お酒 洋酒 ウィスキー アイラモルト

商品コード KILCHOMANSMALLBATCHNO2forJapan