『レ ピエール キ デスィード 約束ノ石 2022 シェアード ノーツ 750ｍｌ 白 よりどり6本から送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 06時 45分に出品され04月26日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シェアード ノーツ レ ピエール キ デスィード 約束ノ石 2022年 【容量】750ml 白 よりどり6本から送料無料 【品種】ソーヴィニョン ブラン 【産地】アメリカ カリフォルニア ソノマ 【輸入元】株式会社中川ワイン【味】辛口 【同梱について】［ワイン］［常温食品］と同梱が可能