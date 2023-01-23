『マンシングウェア メンズ 半袖ポロシャツ MGMVJA16 サンスクリーン クーリング効果 高速ドライ 吸汗速乾 半袖シャツ 2023年春夏新作 M.LL.3L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 10時 32分に出品され04月29日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マンシングウェアー 紳士半袖ポロシャツ【MGMVJA16】 全3色 サイズ M/L/LL/3L

【2023年春夏新商品】

マンシングウェア MUNSINGWEAR メンズ 半袖ポロシャツ 半袖シャツ MGMVJA16

マンシングのEXcDRY D-Tec&SUNSCREENラグラン半袖シャツです。 （M/L/LL/3L）

左胸のプリントがポイントで、マンシングウエアらしい仕上がりの半袖シャツです。

細かいところも丁寧に作りこまれていますので、『おっ、良い感じ』と思っていただけましたら超オススメですよ

生地はサラッととても柔らかい鹿の子素材を使用しています。

夏の人気素材 サンスクリーン＆EXcDRY D-Tec を使用しています。

クーリング効果・遮熱・高速ドライ・吸汗速乾素材ですので、

汗をかいても快適な着心地が持続いたしますよ

肌ざわりも良く、ストレッチいたしますので着心地も抜群です。

家庭洗濯できます。