『ヨネックス パワークッション65Z3 バドミントンシューズ ホワイト×レッド SHB65Z3 YONEX POWER CUSHION 65Z3 114白×レッド【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 17時 55分に出品され03月28日 17時 55分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヨネックス バドミントンシューズ

パワークッション

YONEX POWER CUSHION 65Z3

SHB65Z3

ホワイト×レッド