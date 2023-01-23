『【HEAD】ヘッド プロラケットバッグ L HD260033 YUBK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 16分に出品され03月11日 23時 16分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2023年春夏モデル



ノバク・ジョコビッチ選手も支持するパフォーマンスプレーヤー向けのPRO X RACQUET BAG L YUBKテニスバッグは、豪華でトレンドのデザインと最大9本のラケットを収納できるスペースを備えています。



サイズ ： 80×35×35.5cm