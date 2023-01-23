『対象商品2点以上で15%OFFクーポン クリアランスセール アンダーアーマー UAアーマーニット ウインドジャケット 1378379-001 メンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 12分に出品され03月20日 19時 12分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 防風、撥水効果が施された生地を使用。収納可能なフード、腕の動作を快適にするダーツの仕様、袖口のベルクロ加工が長さを調節する等、アスリートのニーズに応える仕様。



防風性に優れた３層素材を使用

ストレッチ性の高いニット素材を使用

フード付き

防風性と透湿性に優れた3レイヤー素材が冬〜春先の変わりやすい天候、一日における気温差からアスリートを守る

関節部分のダーツにより動きやすさを向上

収納可能なフード

袖口はベルクロによって調節可能

STORM(ストーム)：撥水加工を施したファブリックが雨や雪をはじき、悪天候下でもドライで快適な状態を保つ

防風：防風加工を施すことで体温を保持し、悪天候下でも快適に過ごせる

4wayストレッチ：４方向へのストレッチ性に優れ、あらゆる動きをスムーズにする



・フィット：フィッティド

・素材：ポリエステル100％

・商品番号：1378379



【メーカー取り寄せ商品】

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