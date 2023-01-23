『スポーツサングラス スワンズ SWANS Airless-Beans SABE-0053 color:DMSM2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 40分に出品され03月11日 04時 40分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Airless-Beans シリーズ共通仕様

全幅:140mm

全高:40mm

重量:16g

レンズカーブ:8カーブ



フレームカラー:ブラック

レンズカラー:偏光スモーク

可視光線透過率:27％（ＵＶカット）

偏光度:97％以上



スモーク系のカラーは光を均一に制御するので、着色されない自然な色調の視界になります。



日本製