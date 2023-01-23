『【秋冬物セール 60%OFF !!】mila schon SPORTS ミラショーンスポーツ メンズ スタンドカラー 布帛 長袖シャツ【31260-304】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 05時 40分に出品され03月26日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【サイズ】
46/M:(チェスト) 96〜102cm (身長) 165〜175cm
48/L:(チェスト) 100〜106cm (身長) 170〜180cm
【実寸】
46/M:(身幅) 約52cm (着丈) 約77cm
48/L:(身幅) 約55cm (着丈) 約78cm
【素材】
綿 100%
※日本製
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落札価格8624円
612 入札履歴
終了
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