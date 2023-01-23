『【秋冬物セール 60%OFF !!】mila schon SPORTS ミラショーンスポーツ メンズ スタンドカラー 布帛 長袖シャツ【31260-304】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 05時 40分に出品され03月26日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】

46/M:(チェスト) 96〜102cm (身長) 165〜175cm

48/L:(チェスト) 100〜106cm (身長) 170〜180cm



【実寸】

46/M:(身幅) 約52cm (着丈) 約77cm

48/L:(身幅) 約55cm (着丈) 約78cm



【素材】

綿 100%



※日本製