トミー ヒルフィガー ゴルフ 長袖 ホールガーメント ニットパーカー メンズ THMA269 かぶりタイプ ゴルフウェア【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

トミー ヒルフィガーは、1985年にアメリカ、ニューヨークで誕生したプレミア・ライフスタイルブランドです。東海岸のクラシックなプレッピースタイルに、トミーが情熱を注ぐポップカルチャーに影響を受けたモダンなツイストが加わった遊び心と上品さが特徴的。



【商品詳細】

軽量のポリエステル糸を採用したホールガーメントニットです。

通常は身頃、袖とパーツ毎に編み上げた後、縫製接合して形にします。

ホールガーメントは身頃、袖全てのパーツを気に編み上げるので、

シームラインの引きつれやゴロつきがなく、

ニット特有の高い伸縮性とストレスフリーな着心地が魅力です。

より伸縮性が求められる肩と肘にはリブ編みを採用で

運動性能を高めたデザインです。

【素材】ポリエステル100％

【適応サイズ】

Sサイズ：身長162-168、チェスト85-91

Mサイズ：身長167-173、チェスト89-95

Lサイズ：身長172-178、チェスト93-99

LLサイズ：身長177-183、チェスト97-103

XLサイズ：身長182-188、チェスト101-107