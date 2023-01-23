『ニット PRIMEKNIT ジャカード長袖クルーネックセーター「adidas Golf/アディダスゴルフ」【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 22時 21分に出品され04月30日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:68573164

ショップ:adidas，アディダス

ブランド:adidas，アディダス，adidas Golf，アディダスゴルフ

商品名:PRIMEKNIT ジャカード長袖クルーネックセーター【adidas Golf/アディダスゴルフ】

カテゴリ:トップス>ニット/セーター

ブランド品番:CC001

素材:綿70% / リサイクルポリエステル30%（フリース［裏起毛］）

原産国:CN

カラー:ホワイト，ホワイト×ブラック

サイズ:SMALL，MEDIUM，LARGE，X-LARGE，XX-LARGE

企画ID:1673145，1666596，1666595，1665072，1662126，1662125，1660465，1646128，1646127，1646126，1646125，1635880，1630154，1628979，1628978，1628976，1628975