『ロサーセン セーター メンズ 秋冬用 グレー 紺 白 M L LL 044-17912【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 14分に出品され03月04日 05時 14分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロサーセン
迷彩のロゴや衿と裾がポイントになっている高機能な糸を使ったキレイ目に着用できるセーターです。
色柄 05（白） 98（紺） 13（グレー）
素材 アクリル62％ ナイロン23％ 毛6％ ポリエステル6％ レーヨン2％ ポリウレタン1％
サイズ（実測寸法cm）
M:着丈 約66 バスト 約98 胴回り 約98 肩幅 約42 袖丈 約60
L:着丈 約66 バスト 約102 胴回り 約100 肩幅 約44 袖丈 約63
LL:着丈 約68 バスト 約108 胴回り 約106 肩幅 約47 袖丈 約67
メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています
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落札価格8624円
493 入札履歴
終了
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