ロサーセン セーター メンズ 秋冬用 グレー 紺 白 M L LL 044-17912【2025年の人気アイテム】

商品情報

ロサーセン



迷彩のロゴや衿と裾がポイントになっている高機能な糸を使ったキレイ目に着用できるセーターです。



色柄 05（白） 98（紺） 13（グレー）



素材 アクリル62％ ナイロン23％ 毛6％ ポリエステル6％ レーヨン2％ ポリウレタン1％



サイズ（実測寸法cm）

M:着丈 約66 バスト 約98 胴回り 約98 肩幅 約42 袖丈 約60

L:着丈 約66 バスト 約102 胴回り 約100 肩幅 約44 袖丈 約63

LL:着丈 約68 バスト 約108 胴回り 約106 肩幅 約47 袖丈 約67



メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています



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