＜8WAYストレッチ＞全方向に伸びる素材左脇ファスナー仕様
『「送料無料」キャロウェイ ゴルフ C23215102 8WAYストレッチ シワポリエステル プルオーバー ブルゾン ゴルフウェア CALLAWAY【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 35分に出品され03月20日 05時 35分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜8WAYストレッチ＞全方向に伸びる素材左脇ファスナー仕様
Tシャツ感覚で着ていただきたいモックネックアウターです。インナーはモックネックに限らずTシャツとのコーディネートなど、新しいレイヤードスタイルを楽しむことができ、気分が上がること間違いなしのアイテムです。左脇のファスナー開きにより、脱ぎ着もスムーズに行うことができます。シンプルなデザインながらもおしゃれで機能的なアイテムです。
|素材
|本体 ポリエステル 100%
リブ部分 ポリエステル 97% ポリウレタン 3%
パッチ部分 合成皮革
|カラー
|ネイビー(1120)，ベージュ(1040)，ホワイト(1030)
|原産国
|ベトナム
|サイズ(実寸)
|M
|L
|LL
|3L
|4L
|バスト(cm)
|114
|118
|122
|126
|130
|着丈(cm)
|70.5
|73
|75.5
|76.5
|77.5
|裄丈(cm)
|85.3
|88
|90.8
|93.5
|96.3
※商品サイズは、製品の仕上がりサイズになります。(商品サイズ=ヌード寸法＋ゆとり分となります。)商品生地の特性によって、1-2cm前後の誤差が生じます。商品タグに記載されているサイズはヌード寸法になります。ヌード寸法は、サイズチャートをご確認ください。
|ヌード寸法
|S
|M
|L
|LL
|3L
|4L
|身長(cm)
|164-172
|168-176
|172-180
|176-184
|180-188
|184-192
|チェスト(cm)
|86-96
|90-100
|94-104
|98-108
|102-112
|106-116
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0196217279855
商品コード
2310-vmtv
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落札価格8624円
462 入札履歴
終了
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