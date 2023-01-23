『「送料無料」キャロウェイ ゴルフ C23215102 8WAYストレッチ シワポリエステル プルオーバー ブルゾン ゴルフウェア CALLAWAY【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 35分に出品され03月20日 05時 35分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 この商品の特徴 あすつく対応 ネイビー(1120) ベージュ(1040) ホワイト(1030) ＜8WAYストレッチ＞全方向に伸びる素材左脇ファスナー仕様 Tシャツ感覚で着ていただきたいモックネックアウターです。インナーはモックネックに限らずTシャツとのコーディネートなど、新しいレイヤードスタイルを楽しむことができ、気分が上がること間違いなしのアイテムです。左脇のファスナー開きにより、脱ぎ着もスムーズに行うことができます。シンプルなデザインながらもおしゃれで機能的なアイテムです。 スペック 素材 本体 ポリエステル 100%

リブ部分 ポリエステル 97% ポリウレタン 3%

パッチ部分 合成皮革 カラー ネイビー(1120)，ベージュ(1040)，ホワイト(1030) 原産国 ベトナム サイズ(実寸) M L LL 3L 4L バスト(cm) 114 118 122 126 130 着丈(cm) 70.5 73 75.5 76.5 77.5 裄丈(cm) 85.3 88 90.8 93.5 96.3 ※商品サイズは、製品の仕上がりサイズになります。(商品サイズ=ヌード寸法＋ゆとり分となります。)商品生地の特性によって、1-2cm前後の誤差が生じます。商品タグに記載されているサイズはヌード寸法になります。ヌード寸法は、サイズチャートをご確認ください。 ヌード寸法 S M L LL 3L 4L 身長(cm) 164-172 168-176 172-180 176-184 180-188 184-192 チェスト(cm) 86-96 90-100 94-104 98-108 102-112 106-116 発売日：2023年秋冬 商品カテゴリ テレ東アトミックゴルフヤフー店 メンズ（ウェア） アウター その他 スポーツ ゴルフ メンズウエア ジャケット

JANコード/ISBNコード 0196217279855

商品コード 2310-vmtv