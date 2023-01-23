TOMMY HILFIGER GOLFトミーヒルフィガー ゴルフ サイドロゴ 布帛切替スウェットパンツ メンズ THMA274 ブラック ジョガーパンツ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品説明

正面部分はストレッチ性の効いた布帛素材、後ろ面はカットソー素材を組み合わせた、新感覚のジャガーパンツ。

サイドのロゴがポイントです。



品番：THMA274



カラー：BLK(10)



素材：

前身頃：ポリエステル100%

後身頃：ポリエステル96%、ポリウレタン4%



サイズ表：あくまでも参考サイズです。目安としてお考え下さい。

【S】 ウエスト70~76／渡り29.4／裾幅13／股上25／股下70（cm）

【M】 ウエスト74~80／渡り30.7／裾幅13.5／股上25.5／股下71（cm）

【L】 ウエスト78~84／渡り32／裾幅14／股上26／股下71（cm）

【LL】ウエスト82~887／渡り33.3／裾幅14.5／股上26.5／股下72（cm）

【XL】ウエスト86~92／渡り34.6／裾幅15／股上27／股下73（cm）