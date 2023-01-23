『TOMMY HILFIGER GOLFトミーヒルフィガー ゴルフ サイドロゴ 布帛切替スウェットパンツ メンズ THMA274 ブラック ジョガーパンツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 19分に出品され03月23日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
正面部分はストレッチ性の効いた布帛素材、後ろ面はカットソー素材を組み合わせた、新感覚のジャガーパンツ。
サイドのロゴがポイントです。
品番：THMA274
カラー：BLK(10)
素材：
前身頃：ポリエステル100%
後身頃：ポリエステル96%、ポリウレタン4%
サイズ表：あくまでも参考サイズです。目安としてお考え下さい。
【S】 ウエスト70~76／渡り29.4／裾幅13／股上25／股下70（cm）
【M】 ウエスト74~80／渡り30.7／裾幅13.5／股上25.5／股下71（cm）
【L】 ウエスト78~84／渡り32／裾幅14／股上26／股下71（cm）
【LL】ウエスト82~887／渡り33.3／裾幅14.5／股上26.5／股下72（cm）
【XL】ウエスト86~92／渡り34.6／裾幅15／股上27／股下73（cm）
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落札価格8624円
632 入札履歴
終了
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