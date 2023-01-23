『東急スポーツオアシス シェイプツインボール 振動型フィットネスマシン STB-100 (振動5段階)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 05時 41分に出品され04月07日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【本体サイズ】直径最大：9cm、最小：5cm×長さ19cm【カラー】 レッド【材 質】本体：ABS樹脂・シリコーンゴム

【重 量】 本体：約800g、充電用アダプター：約110g【アダプターコード長】 約1.8m【電 源】 リチウムイオン電池 7.3V 2600mAh【推薦使用環境温度】 15〜35

【ACアダプター（充電用）】 入力：AC100-240V 50-60Hz、出力：DC12V 1A【充電時間】 約3.5時間

【動作可能時間】 約2時間（振動レベル5、室温23の場合）【振動回転数】振動レベル1：約2，000回/分 振動レベル2：約2，500回/分 振動レベル3：約3，000回/分 振動レベル4：約3，500回/分 振動レベル5：約4，000回/分

【付属品】 ACアダプター（充電用）、取扱説明書（1年間保証書付）【保証期間】 1年間

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