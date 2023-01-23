『東急スポーツオアシス シェイプツインボール 振動型フィットネスマシン STB-100 (振動5段階)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 05時 41分に出品され04月07日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【本体サイズ】直径最大：9cm、最小：5cm×長さ19cm【カラー】 レッド【材 質】本体：ABS樹脂・シリコーンゴム
【重 量】 本体：約800g、充電用アダプター：約110g【アダプターコード長】 約1.8m【電 源】 リチウムイオン電池 7.3V 2600mAh【推薦使用環境温度】 15〜35
【ACアダプター（充電用）】 入力：AC100-240V 50-60Hz、出力：DC12V 1A【充電時間】 約3.5時間
【動作可能時間】 約2時間（振動レベル5、室温23の場合）【振動回転数】振動レベル1：約2，000回/分 振動レベル2：約2，500回/分 振動レベル3：約3，000回/分 振動レベル4：約3，500回/分 振動レベル5：約4，000回/分
【付属品】 ACアダプター（充電用）、取扱説明書（1年間保証書付）【保証期間】 1年間
※当店はAmazonマルチチャネルサービスに発送を委託しておりますので発送元がAmazonとなる場合がございます。
バニーウォーク 偏光サングラス BW-020 クリアブラック GRAY-F Free Size
¥ 8622
ブラックフライズ Fly Boby BF-1036 BLACK/SMOKE POL 日本 フリー-(FREE サイズ)
¥ 8622
クスコ ( CUSCO ) ストラットバー アルミシャフト 【 type AS 】 (リヤ用) スバル インプレッサ / インプレッサスポーツワゴン
¥ 8622
クスコ ( CUSCO ) ストラットバー アルミシャフト 【 type AS 】 (リヤ用) スバル インプレッサ / インプレッサスポーツワゴン
¥ 8622
Giro Cruz Ski Goggles - Snowboard Goggles for Men Women & Youth - Anti-
¥ 8620
SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ルナ 女性向け LN-0067 BKBL ブラック×クリアブルー
¥ 8616
SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ルナ 女性向け LN-0067 BKBL ブラック×クリアブルー
¥ 8616
BUNNY WALK(バニーウォーク) BW-018 BW-0183F クリアブラウン&ブラック BROWN-F
¥ 8616
スワンズ ライオン シン(LION SIN) PAW LI SIN-0714
¥ 8616
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ER-2 イーアール2 ER2-0151 MBK 日本製 偏光レンズ マットブラック/偏光スモ
¥ 8614
EDGE Hamel ?XH611-TT-AFT Black TT Frame/Clear VS Lens アジアンフィット
¥ 8614
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0168 BK ブラック
¥ 8614
スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0167 MBK マットブラック
¥ 8614
SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーアール2 er-2 (ゴルフ ドライブ フィッシング ア
¥ 8613
SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーアール2 er-2 (ゴルフ ドライブ フィッシング ア
¥ 8613
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-505 MTSIL マットチタンシルバー×マットブ
¥ 8612
(スワンズ) スポーツサングラス Airless CORE エアレスコア AMZ-SACR-0111 MBK 日本製 ノーマルレンズ マ
¥ 8611
プリンス メンズ レディース 調整機能付き調光偏光サングラス テニス スポーツ ゴーグル UVカット スポーツサングラス PSU233
¥ 8610
落札価格8624円
833 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！