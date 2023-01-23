セルジュ ルタンス 香水 セルジュ ルタンス シダー (旧パッケージ) EDP・SP 50ml CEDRE SERGE LUTENS 新品 未使用【2025年度カレンダ】

商品情報

2005年発売のユニセックス香水。「シダー」ということで、香水のマテリアルとしてメジャーなシダー・ウッドの香りをメインにしたオリエンタル・ウッディーの香調をベースにしていて、とてもタイムレスな趣きのある、悠久の深みとダイナミズムを感じさせるアイテムに仕上がっております。トップはシナモンやクローブなど。ミドルはチュベローズやアトラス・シダーウッドなど。ラストはアンバーやムスクなど。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ セルジュ ルタンス シダー(旧パッケージ) オーデパルファム スプレータイプ 50ml ] 英語名[ SERGE LUTENS CEDRE EAU DE PARFUM SPRAY ]



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