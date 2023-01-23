『セルジュ ルタンス 香水 セルジュ ルタンス シダー (旧パッケージ) EDP・SP 50ml CEDRE SERGE LUTENS 新品 未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 18時 51分に出品され03月26日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2005年発売のユニセックス香水。「シダー」ということで、香水のマテリアルとしてメジャーなシダー・ウッドの香りをメインにしたオリエンタル・ウッディーの香調をベースにしていて、とてもタイムレスな趣きのある、悠久の深みとダイナミズムを感じさせるアイテムに仕上がっております。トップはシナモンやクローブなど。ミドルはチュベローズやアトラス・シダーウッドなど。ラストはアンバーやムスクなど。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ セルジュ ルタンス シダー(旧パッケージ) オーデパルファム スプレータイプ 50ml ] 英語名[ SERGE LUTENS CEDRE EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格8624円
733 入札履歴
終了
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