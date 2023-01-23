『エルメス 香水 エルメス ヴァンキャトル フォーブル EDP・SP 100ml 24 FAUBOURG HERMES【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 43分に出品され03月11日 23時 43分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1995年に発売されたレディス香水です。フォーブル・サントノーレ通り24番地というエルメス本店の住所を名前にした一品で、香りは濃いシプレー・フローラルの香調がベース。大人な女性の色香をただよわすアイテムにしあげられております。トップはオレンジ、ピーチ、ベルガモット、イランイラン、ヒヤシンスなど。ミドルはオレンジ・ブロッサム、ガーデニア、ジャスミン、ブラック・エルダー、イリスなど。ラストはアンバー、サンダルウッド、パチョリ、バニラなど。シプレーの中でもクラシック＆セクシーな一品です。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ エルメス ヴァンキャトルフォーブル オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ HERMES 24 FAUBOURG EAU DE PARFUM SPRAY ]