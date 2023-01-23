『サンタ・マリア・ノヴェッラ 香水 サンタ・マリア・ノヴェッラ フランジパーネ EDC・BT 100ml ACQUE DI COLONIA FRANGIPANE 新品 未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 16時 22分に出品され03月26日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 こちらは、サンタ・マリア・ノヴェッラのフレグランス・ラインから発売されたレディス香水です。かなりレアなアイテムですので、お求めはお早めに。そんなフランジパーネをイメージしたこの作品は、フローラル・バルサムのオリエンタルな香調がベース。バルサムのクールな情感が効いているアイテムにしあげられております。トップはタイムやナツメグなど。ミドルはフランジパーネ、ローズ、チュベローズ、オリスなど。ラストはベチバーやトル・バルサムなど。ボトルやボックスは、ラインでトータル・デザインのモダンなたたずまい。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ サンタ・マリア・ノヴェッラ フランジパーネ オーデコロン ボトルタイプ 100ml ] 英語名[ SANTA MARIA NOVELLA ACQUE DI COLONIA FRANGIPANE ]