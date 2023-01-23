『送料込 3個セット メイクスポンジプレゼントノブ L＆W クレンジングオイルジェル(105g)＜4934651516121＞【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 32分に出品され03月25日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ノブ L＆W クレンジングオイルジェル(105g)弾力のあるオイルジェルが、お肌への摩擦を軽減しながら、メイクに素早くなじみしっかり汚れを落とします。保湿成分を贅沢に配合し、クレンジング後もしっとりうるおいのあるお肌に洗い上げます。【広告文責】・お問い合わせ先:有限会社美彩 TEL.090-5467-0825・メーカー:常盤薬品工業株式会社・原産国:日本・商品区分:医薬部外品(スキンケア)※時期等により原産国が変更になる場合があります。※デザイン/パッケージ等は変更になる場合があります。