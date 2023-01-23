浄化ギフトセット【浄化ディフューザー、浄化キャンドル、浄化スプレー、ホワイトセージ浄化香 】C01【2024年最新】

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商品発送元：ホワイトセージ 浄化スプレーのルカス LUCAS 本店



ビューティ・コスメ・香水、香水・フレグランス、ユニセックス

LUCAS 浄化ギフトセット

（浄化ディフューザー、浄化キャンドル、浄化スプレー、ホワイトセージ浄化香） C01セット内容（ギフトボックス、手提げ袋が付属いたします。）

・浄化ディフューザー 【クリスタル】

・浄化キャンドル 【クリスタル】

・浄化スプレー ポケットルカス 【クリスタル】

・ホワイトセージ浄化香 （スティックタイプ）



LUCAS 浄化スプレーの自宅用・持ち歩き用と、ホワイトセージの浄化用お香がセットになったギフトセットです。



ロゴ入りのギフトボックスとお渡し用の手提げ袋も付いておりますので、すぐにギフトとしてお贈りいただけます。



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