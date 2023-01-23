『浄化ギフトセット【浄化ディフューザー、浄化キャンドル、浄化スプレー、ホワイトセージ浄化香 】C01【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 14時 02分に出品され03月09日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：ホワイトセージ 浄化スプレーのルカス LUCAS 本店
ビューティ・コスメ・香水、香水・フレグランス、ユニセックス
LUCAS 浄化ギフトセット
（浄化ディフューザー、浄化キャンドル、浄化スプレー、ホワイトセージ浄化香） C01セット内容（ギフトボックス、手提げ袋が付属いたします。）
・浄化ディフューザー 【クリスタル】
・浄化キャンドル 【クリスタル】
・浄化スプレー ポケットルカス 【クリスタル】
・ホワイトセージ浄化香 （スティックタイプ）
LUCAS 浄化スプレーの自宅用・持ち歩き用と、ホワイトセージの浄化用お香がセットになったギフトセットです。
ロゴ入りのギフトボックスとお渡し用の手提げ袋も付いておりますので、すぐにギフトとしてお贈りいただけます。
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落札価格8624円
48 入札履歴
終了
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