『ガーデン家具 Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 13時 19分に出品され04月23日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢
【商品名】
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム
ウェルカムウッド(Welcome Wood)
【商品説明】
・外寸 長さ450mm 奥行き 各180mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・日本製
・木製 フラワースタンド45型3段タイプ
・色はガーデンクリーム
・高さ 1段目180mm 2段目360mm 3段目540mm
【サイズ】
高さ : 24.50 cm
横幅 : 52.50 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 9.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8624円
507 入札履歴
終了
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