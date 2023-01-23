『PATIO PETITE ワゴン WAGON | 折りたたみ キャスター付き コンパクト ガラス天板 おしゃれ ディスプレイ棚 ラック シェルフ キッチンワゴン 2段 サイドテーブル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 19分に出品され03月22日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
あると便利なキャスター付きラックの「ワゴン」。
棚は2段で、上段はガラス天板、下段はスチールのメッシュです。
使わない時は棚をたたんで、幅はわずか6cm程になります。
隙間にコンパクトに収納することができます。
サイズ：W610×D300×H910mm、天板H760mm（W610×D60×H910mm/収納時）
WAGON
※画像はイメージです。
※パッケージ、仕様、品番などの変更が予告なく変更される場合が御座います。
カテゴリー
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