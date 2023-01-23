『WOUD ヒンケンフラワーポット ポット フラワーポット 植木鉢 鉢 ガーデニング 室内 室外 花台 オブジェ おしゃれ 北欧 人気 ポット フラワーポット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 22時 56分に出品され03月26日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】：高さ8.5cm/直径24cm

【重さ (約)】：1，360g

【素材】：セラミック

【生産国】：中国



外側にはマットグレージング、内側に光沢のあるグレージング加工を施し滑らかさと粗さの両方を持ち合わせたポットです。

バケツやボウルなどの日用品から着想を得た、遊び心のあるデザインになっています。