『WOUD ヒンケンフラワーポット ポット フラワーポット 植木鉢 鉢 ガーデニング 室内 室外 花台 オブジェ おしゃれ 北欧 人気 ポット フラワーポット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 22時 56分に出品され03月26日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【サイズ】：高さ8.5cm/直径24cm
【重さ (約)】：1，360g
【素材】：セラミック
【生産国】：中国
外側にはマットグレージング、内側に光沢のあるグレージング加工を施し滑らかさと粗さの両方を持ち合わせたポットです。
バケツやボウルなどの日用品から着想を得た、遊び心のあるデザインになっています。
大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ スクエアポット L型 メタリックグレー L-25型 （底穴なし）
¥ 8624
大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ スクエアポット L型 ホワイト L-25型 （底穴なし）
¥ 8624
レイズドベッド エープラスデザイン ガーデンボックス 800×300 ブラック 2セットプランター 植木 花壇 家庭菜園 DIY ad-0803bk-2set
¥ 8624
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¥ 8624
WOUD ウッド ヒンケンフラワーポット Design by Silje Nesdal and Ann Kristin Einarsen
¥ 8624
マグネシウムプランター URBAN STONE アーバンストーン 幅60cm 鉢 鉢カバー プランター カバー ガーデニング ホワイト M5-MGKSMI00456WHT
¥ 8624
マグネシウムプランター URBAN STONE アーバンストーン 幅60cm 鉢 鉢カバー プランター カバー ガーデニング グレー M5-MGKSMI00456GRY
¥ 8624
PP ウィービング 74(直径27cm×H75cm）（底穴なし）人口ラタン 籠 鉢カバー 植木鉢 プランター
¥ 8624
ポットメゾン 28(直径28cm×H28cm）（底穴なし）セラミック 最高級 鉢カバー 植木鉢 プランター
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グレイスジャー SMLセット(S直径14cm×H12cm/M直径20cm×H17cm/L直径27cm×H22cm）（底穴あり/受皿付）セラミック 植木鉢
¥ 8624
「送料無料」 アーバンポット L型 AL-32
¥ 8624
「送料無料」 アベニュー 50型
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園芸シート 園芸マット 鉢の植え替え 土作り 防水 汚れ防止 洗える 厚手 ガーデニングトレーシート
¥ 8624
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Welcome Wood 木製 スリムプランター SP90-GC GC ガーデンクリーム 長さ90cm 奥行16cm 高さ21cm 容量18
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超お得な10枚組 chamarre/シャマール アイアントレイ レクトM 63413-10
¥ 8624
送料無料 プランター 植木鉢 おしゃれ 鉢 CLASSICO JOLER クラシコ・ジョーカー 21 植物 高品質 高機能 レチューザ 底面灌水システム 水やり 簡単 シンプル LE-1
¥ 8624
植木鉢 陶器 常滑焼 【誠山】丸中浅反南蛮盆栽鉢(13号_灰釉）09T49
¥ 8624
落札価格8624円
173 入札履歴
終了
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