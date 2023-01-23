『ブランシェ・アイビー 2点セット 4セット QY-18 コベントガーデン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 14時 37分に出品され04月29日 14時 37分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質：陶器、穴あり、アンティーク調
備考：Lサイズ：直径15×H19cm
Sサイズ：直径11.5×H14cm
口径：L.11.5cm、S.9.2cm
深さL.18cm、S.12.5cm
内底径：L.7.5cm、S.6.5cm
参考上代：L.￥1400、S.￥900
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落札価格8624円
589 入札履歴
終了
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